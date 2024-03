C sinistra | Tridico | ‘possibile alleanza con centro ma non questi leader bulli’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “L?con unmoderato è possibile. Ma penso che qui ci siano dei, in questoliberale, che non sono moderati ma estremisti e al limite del bullismo. Anche vedendo le dichiarazioni in queste ore di dirigenti ipoteticamente moderati. In teoria comunque ilmoderato può e deve far parte di un campo largo progressista: ma con, ripeto, mi sembra impossibile”. Lo afferma Pasquale, ex presidente Inps e prossimo candidato alle Europee per il Movimento 5 stelle, in un’intervista a ‘La Repubblica’.“Ha fatto bene Conte -aggiunge- a dire che ci sono stati in Basilicata impallinamenti e ricatti di chi voleva piegare la coalizione ai suoi scopi personali. Si deve partire dai temi. Ad ...