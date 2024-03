(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "deve confrontarsi innanzitutto con Conte, cosa non semplice per uno che fa fatica a scegliere tra Biden e Trump. Il problema è uno solo: il nostro elettorato, che è di centro. Poi, dopo, dovrebbe parlarecon". Così Rosyospite a Otto e mezzo su La7.

Basilicata: Bindi, 'sbagliato no Speranza, con lui c.sinistra unito avrebbe vinto' - Sarà sempre così finché non faranno un progetto comune. Dopodiché, i candidati si trovano, ma sono queste le cose su cui discutere". Così Rosy Bindi ospite a Otto e mezzo su La7.lagazzettadelmezzogiorno

C.sinistra: Bindi, ‘Schlein si confronti anche con Calenda’ - Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Schlein deve confrontarsi innanzitutto con Conte, cosa non semplice per uno che fa fatica a scegliere tra Biden e Trump. Il problema è uno solo: il nostro elettorato, che ...ilsannioquotidiano

Russia: Bindi, ‘Salvini su Putin non regge, crea problema a governo’ - La risposta del ministro degli Esteri non copre quanto dice Salvini: è vero che la politica estera la fa lui, ma il commento di un vicepresidente dello stesso governo crea un problema.” così Rosy ...ilsannioquotidiano