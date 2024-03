BUU Inter | «Scrivilo | non dirlo» anche 5 anni dopo | 116 anni dopo

(Di lunedì 18 marzo 2024) BUU eè un binomio nato oltre cinquefa ed è doveroso ricordare non tanto il perché bensì perché è. La campagna lanciata, promossa e rilanciata a più riprese dall’contro il razzismo è la sintesi di tutto ciò che è il pensieroista sul tema discriminazione. Da sempre BUU – “Un BUU per non sentire mai più i buu razzisti: l’trasforma BUU in Brothers Universally United”. Inizia(va) così il lancio della campagnaista, datata 18 gennaio 2019,il “caso Kalidou Koulibaly” in-Napoli di fine 2018. In attesa che venga fatta tutta la chiarezza necessaria nell’episodio “confuso” che coinvolge Francesco Acerbi e Juan Jesus, si è perso fin troppo tempo a prendere posizione sul tema ...

