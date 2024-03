(Di lunedì 18 marzo 2024)Giletti, Aristide Gunnella, Vincenzo Visco, Salvatore Pappalardo, Giuseppe Romele, Marcello Nicchi, Gloria de Antoni, Alfredo Antoniozzi, Elena Ferrara, Fiorella Pierobon, Francesco Boccia, Gaetano Nastri, Simone Padoin, Antonio Barreca… Oggi 18 marzo compiono gli anni: Aristide Gunnella, dirigente d’azienda, politico; Odone Federzoni, ex pallavolista, allenatore; Roberto Livraghi, compositore, dirigente sportivo; Antonio Colombo, ex calciatore; Francesco Salamini, botanico; Giustino Ippolito, ex calciatore; Luciano Somma, poeta. Inoltre, compiono gli anni: Ermanno Vichi, politico; Vincenzo Visco, politico, economista; Gianni Greco, musicista, conduttore radio, scrittore; Aurora Quattrocchi, attrice; Salvatore Pappalardo, arcivescovo; Aldo Parente, cantautore; ...

Buon compleanno Bobby Solo, Massimo Giletti… - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno. Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - ...romadailynews

Giovanni Trapattoni compie 85 anni. Quando a GV diceva: «A 18 anni la fede mi ha salvato la vita» - Anche se sul far della sera non potevamo non ricordarci di fare gli auguri di Buon compleanno a Giovanni Trapattoni, uno dei tecnici più vincenti del nostro calcio, a livello mondiale. “La Fede in Dio ...genteveneta

Ultracentenari di Sardegna: auguri a Tziu Giovanni per i suoi 103 anni - Ultracentenari di Sardegna: auguri a Tziu Giovanni per i suoi 103 anni. Ringraziamo per lo scatto Pierino Vargiu ...vistanet