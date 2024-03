Bruno Mars e il ‘vizio’ dell’azzardo “Sommerso dai debiti” La somma stratosferica da ripagare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Las Vegas, 18 marzo 2024 –, icona del pop mondiale, avrebbe accumulato circa 50 milioni di dollari didi gioco al casinò MGM di Las Vegas, con cui il cantante ha firmato una partnership nel 2016. La star si trova attualmente in Nevada dove dovrebbe continuare ad esibirsi fino ad Aprile in virtù dell’accordo con l’MGM Resort International. Secondo una fonte anonima, consultata da NewsNation,guadagna ogni anno circa 90 milioni da questo accordo, portandone a casa di fatto ‘solo’ 60 netti usati per saldare la. “MGM in pratica lo possiede” aggiunge la fonte. Dalle parti coinvolte direttamente nella vicenda non è arrivato alcun commento. Secondo NewsNation il cantante ha già iniziato a saldare icon il casinò. ...