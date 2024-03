Bruno Mars | 50 milioni di debiti accumulati per il gioco d’azzardo in un casinò di Los Angeles | “Costretto a cantare lì per ripagare i conti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)deve saldare un debito da 50di dollari a causa del. L’artista hawaiano si trova in una situazione finanziaria precaria a causa della sua passione per il poker. Tutto è iniziato nel 2016 quando il cantante, la cui vera identità è Peter Gene Hernandez, ha avuto la sua prima “residency” presso l‘MGM Resort International di Las Vegas: a margine dei concerti, si sedeva al tavolo verde e così ha contratto il debito milionario con la struttura stessa. Nonostante un ingaggio annuo di 90di dollari, che include un guadagno di 1.5a notte per le sue esibizioni,si trova in una posizione delicata a causa del passivo accumulato. Secondo quanto riportato da News Nation, il cantante è come se fosse ...