Brugge-De Panne 2024 | programma | orari | tv | percorso | streaming

(Di lunedì 18 marzo 2024) Archiviata la Milano-Sanremo che ha chiuso il primo periodo ‘italiano’ del ciclismo internazionale, si ci sposta in Belgio. Ad anticipare le varie classiche fiamminghe sarà la Bruges-La, in precedenza nota come Tre Giorni di La. Una gara diventata appannaggio dei velocisti; lo scorso anno è stato il fresco titolare della Classicissima Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ad imporsi su Olav Kooij ed Yves Lampaert.quasi completamente pianeggiante, con un unico dentello dopo nove chilometri a Zedelgem. Dopo 7 chilometri si entra in un circuito di 44 chilometri e mezzo da ripetere tre volte in tutto, fino al traguardo. Attenzione al lungo rettilineo di De Moeren, che potrebbe portare scompiglio complice anche il vento laterale. ALTIMETRIAo di ...

Introverte Ayase Ueda laat van zich horen bij Feyenoord: ‘Hij hikte tegen het doelpunt aan’ - Ayase Ueda maakte voor zijn bezoek aan Friesland alleen in de zomer tegen FC Utrecht een doelpunt voor Feyenoord. De twijfels leken toe te nemen als het over de JaPanner ging. Maar in Friesland liet d ...voetbalcentraal.nl

Roxanne Bertels teleporteerde vriendin van Philipsen via facetime naar de Via Roma - Melanie Peetermans heeft zaterdag een topdag beleefd. De Open Huizendag van het immokantoor waar ze voor werkt, was een groot succes. Maar het beste moest nog komen: terwijl ze potentiële kopers een r ...msn

26 bekertjes ijs of liefst 30 chocoladerepen: Dillier vertelt hoeveel calorieën hij verbrandde in Milaan-Sanremo - In een bericht op Instagram heeft Silvan Dillier ( Alpecin-Deceuninck) op ludieke wijze getoond wat een coureur verbrandt tijdens zo'n ellenlange klassieker als Milaan-Sanremo (288 kilometer), die ...indeleiderstrui.nl