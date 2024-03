Borse | la fiammata del Nasdaq non basta Milano fallisce l’assalto a quota 34mila

(Di lunedì 18 marzo 2024) In settimana attesa per le riunioni di Boj, Fed e BoE sui tassi. Sul Ftse Mib, che chiude in parità, ancora in ascesa Leonardo, bene anche Banca Popolare di Sondrio al suo esordio nel listino principale

Fed: JPMorgan Am, no fretta tagliare tassi, primo ribasso a giugno poi altri 2 - Lo afferma Maria Paola Toschi, global market strategist Emea (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Londra, 14 mar - La Federal Reserve 'non sembra avere fretta' di tagliare i tassi di interesse, in un con ...borsaitaliana

Borsa: Europa in calo a meta' seduta, a Milano (-0,6%) Tim sull'ottovolante - Vendite anche sulla Juventus (-7%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mar - Le Borse europee procedono ancora al ribasso al giro di boa ...ilsole24ore

Borsa, Tim crolla: giù dell'8,47% - Il titolo TIM-Telecom Italia rimane grande protagonista di Piazza Affari, dopo il cda straordinario convocato dall’AD Pietro Labriola nella giornata di ieri, domenica 10 marzo, per riflettere sul crol ...informazione