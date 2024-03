(Di lunedì 18 marzo 2024) Ladiavvia la prima seduta della settimana in aumento malgrado la chiusura in calo degli indici azionari statunitensi, in attesa di maggiori indicazioni di politica monetaria dagli istituti centrali, in primo luogo con la riunione della la Bank of Japan, a partire da oggi, e dalla Federal Reserve a metà settimana. Inil Nikkei avanza dello 0,59% a quota 38.935,47, con un guadagno di 227 punti. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 149, e sull'euro a 162,10.

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,59%) - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in aumento malgrado la chiusura in calo degli indici azionari statunitensi, in attesa di maggiori indicazioni di politica monetaria dagli istitu ...ansa

Nissan-Honda insieme per sviluppare veicoli elettrici. Partnership strategica per contrastare brand emergenti - Le case automobilistiche giapponesi Nissan e Honda, storicamente rivali, hanno annunciato che stanno valutando una «partnership strategica» in futuro nei veicoli elettrici e nel ...motori.ilmessaggero

Swisscom compra il 100% di Vodafone Italia, al via la fusione con Fastweb - I principali listini del Vecchio Continente iniziano cauti la giornata, con Milano in lieve rialzo. Il settore tlc sotto la lente dopo acquisto di Vodafone Italia da parte di Swisscom per 8 miliardi ...it.benzinga