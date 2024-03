Borsa | Milano resiste +0 | 1% | in luce Diasorin ed Mps | giù Nexi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Piazza Affariin territorio positivo (Ftse Mib +0,11% a 33.980 punti), tornando però sotto la soglia dei 34mila punti. Quest'ultima non è mai stata toccata prima di oggi dall'indice di riferimento introdotto nel giugno del 2009. Ridiscende a 124 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,8 punti al 3,7% e quello tedesco di 2,1 punti al 2,46%. In(+2,6%) sull'onda lunga dei conti diffusi venerdì scorso. Bene anche Leonardo (+2,07%), spinta dal recente rialzo del prezzo obiettivo degli analisti di JpMorgan, Mps (+1,9%), che aggiorna i massimi dal dicembre del 2022, Stellantis (+1,44%) e Bper (+1,32%). Gira in calo Tim (-0,18%), che si affianca ad Eni (-0,15% rettificato), che stacca la cedola insieme a Stm (-0,16% rettificato). Senza rettifica i due ...