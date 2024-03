Borsa | Milano positiva +0 | 3% | sprint di Diasorin ed Mps

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Piazza Affari si confermacon l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,3% a 34.040 punti, sopra la soglia dei 34mila punti, mai toccata dall'introduzione dell'indice di riferimento nel giugno del 2009. Si assesta a 124,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,9 punti al 3,68% e quello tedesco in rialzo di 0,1 punti al 2,44%. Sugli scudi(+3,16%) sull'onda lunga dei conti diffusi venerdì scorso. Bene anche Mps (+2,75%), Bper (+1,62%) e Terna (+1,61%), che ha anticipato gli investimenti per il nuovo Piano Industriale che sarà presentato il prossimo 19 marzo. Acquisti su Tim (+1,28%), Unicredit (+1,12%), Banco Bpm (+0,98%) e Stellantis (+0,83%). Staccano la cedola Eni (+0,39% rettificato a fronte di un calo dell'1,35%) ed Stm (+0,17% rettificato). Deboli Iveco (-1,83%), Nexi ...