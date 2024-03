Borsa | Milano chiude invariata e sotto i 34 mila punti

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ladii 34(33.940) raggiunti in mattinata. Soffre ancora Nexi (-3,3). Tra le maglie nere anche Cucinelli (-2,5%) e Iveco (-2,5%). Allo stacco della cedola Eni (-0,35%) e StM (-0,31%). Buon passo invece di Leonardo (+2,2%), Diasorin (+1,9%) e tra i bancari Bper (+1,99), Banco Bpm (+1,8%) e Mps (+1,82%). Sale poi Terna (+1,4%)) alla vigilia del piano industriale e dopo che la società, in risposta a indiscrezioni stampa, ha reso noto l'ammontare degli investimenti complessivi previsti dal nuovo piano al 2028, pari a 16,5 miliardi di euro. Marginale Tim (+0,14%).

In Europa Eurostat conferma il calo del tasso annuale di inflazione nell'area euro. In Cina, produzione industriale e vendite sono saliti più delle attese

Bene anche i settori del tech e dell'energia, male quello farmaceutico. Per quanto riguarda la Borsa di Milano, Piazza Affari segna -0,15% e perde 34mila punti, con Diasorin che vola, guadagnando il 2

Al via la 23esima STAR Conference: 59 società quotate incontrano oltre 265 investitori - Oltre 2.700 gli incontri organizzati per le 59 società STAR presenti, con più di 265 investitori in rappresentanza di circa 170 case d'investimento, di cui il 44% investitori stranieri