Indici di Borsa poco mossi in Europa nel finale ad eccezione di Madrid (+1,18%), spinta dalle banche. Più caute Milano (+0,54%), Parigi (+0,34%) e Francoforte (+0,25%), negativa Londra (-0,15%). In ... (quotidiano)

Piazza Affari ha chiuso l'ultima seduta delle settimana in rialzo (Ftse Mib + 0,46% a 33.940 punti) tra scambi fiume per oltre 6,55 miliardi di euro di controvalore. In calo a 125,3 punti il ... (quotidiano)

Seduta positiva per i listini asiatici guidati dai titoli giapponesi. In netto rialzo Tokyo in attesa della decisione della BoJ, che domani dovrebbe porre fine a otto anni di tassi negativi. In Cina, ... (ilsole24ore)

Borsa: Milano apre in rialzo, +0,19% - Apertura in rialzo per Piazza Affari, che supera la soglia dei 34mila punti. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,19% a 34.005 punti.quotidiano

Borsa: stacco cedola per Eni e St, -0,11% calo tecnico per Ftse Mib in avvio - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mar - Eni e StMicroelectronics tratteranno ex dividendo nella seduta odierna di Borsa visto che le due societa' staccheranno la cedola trimestrale: questo c ...borsa.corriere

Cina, +7% produzione industriale e +5,5% vendite. Borsa, Tokyo chiude in netto rialzo (+2,67%) - “Il mercato azionario giapponese segna nuovi record, ma alcune nuvole grigie all’orizzonte fanno presagire possibili fasi di turbolenza“. L’avvertimento arriva da Massimo De… Leggi ...informazione