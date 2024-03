Borsa: l'Europa chiude debole e guarda alle banche centrali - Le Borse europee chiudono all'insegna della debolezza nella settimana delle banche centrali, con la lente mercoledì sulla Fed. Parigi registra un -0,2% con il Cac 40 a 8.148 punti. Londra è marginale ...ansa

Borsa: apertura positiva per Wall Street, l'Europa procede con cautela - Per quanto riguarda la Borsa di Milano, Piazza Affari segna -0,15 ... Per quel che riguarda il settore delle commodity, il prezzo del gas si attesta oltre i 28 euro, in aumento del 5,5%. Bene anche il ...primapaginanews

Borsa: l'Europa all'insegna della debolezza, spread in calo - Borse europee tutte all'insegna della debolezza mentre Wall Street si conferma positiva.ansa