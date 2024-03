Borsa | Europa poco mossa | future contrastati | Milano +0 | 35%

(Di lunedì 18 marzo 2024) Appaionomosse le principali borse europee ad eccezione die Madrid (+0,35% entrambe), con iUsa. Parigi cede lo 0,06%, Londra guadagna lo 0,12% e Francoforte lo 0,22%. In rialzo il greggio (Wti +1,05% a 81,89 dollari al barile) e il gas (+6,75% a 28,85 euro al MWh), mentre cedono l'oro (-0,76% a 2.152 dollari l'oncia) e l'acciaio (-0,86% a 3.474 dollari la tonnellata). Stabile il dollaro a 149,1 yen e 0,78 sterline, in rialzo l'euro a 1,08 dollari. Risale a 124,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,3 punti al 3,69% e quello tedesco in rialzo di 0,2 punti al 2,44%. Staccano la cedola Eni (+0,42% rettificato), Stm (+0,48% rettificato) e Total Energies (+0,34% rettificato). Acquisti su Shell (+0,75%) mentre tra le ...

Seduta positiva per i listini asiatici guidati dai titoli giapponesi. In netto rialzo Tokyo in attesa della decisione della BoJ, che domani dovrebbe porre fine a otto anni di tassi negativi. In Cina , ... (ilsole24ore)

apertura in lieve rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,14% a 8.175 punti e Londra lo 0,03% a 7.729 punti. Invariata Francoforte a 17.936 punti, poco mossa anche Madrid (+0,03% ... (quotidiano)

apertura in lieve rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,14% a 8.175 punti e Londra lo 0,03% a 7.729 punti. Invariata Francoforte a 17.936 punti, poco mossa anche Madrid (+0,03% ... (quotidiano)

Borsa Milano positiva in avvio, denaro su banche, Diasorin, Mfe e Terna - MILANO (Reuters) - Piazza Affari parte in cauto rialzo in una settimana piena di appuntamenti importanti sul fronte delle banche centrali alle prese con le riunioni di politica monetaria negli Stati U ...msn

Borsa: avvio positivo per Milano, che sfonda i 34 mila punti. È record - Apertura in rialzo per la Borsa di Milano, che supera la soglia dei 34 mila punti ... Nei cambi in lieve rialzo l’euro a 1,08 dollari (+0,09%). L’euro-yen sale a 162,449 (+0,15%). Lo spread tra Btp ...liguria.bizjournal

Goldman Sachs inizia la copertura neutrale sul titolo NCR Voyix in presenza di fondamentali contrastanti - Lunedì Goldman Sachs ha avviato la copertura sul titolo NCR Voyix (NYSE: VYX), assegnando un rating Neutrale e fissando un obiettivo di prezzo di 14,00 dollari. Il nuovo obiettivo di prezzo suggerisce ...it.investing