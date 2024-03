Borsa | Europa conferma rialzi | future Usa positivi | Milano +0 | 2%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Allungano il passo le principali borse europee con iUsanella prima seduta della settimana in cui la Fed e le banche centrali del Giappone e del Regno Unito decidono sui tassi. Gli analisti si attendono un rialzo solo in Giappone, da -0,1% allo zero, mentre resteranno rispettivamente al 5,5% e al 5,25% negli Usa e in Gran Bretagna. Francoforte guadagna lo 0,3%,, Madrid e Londra lo 0,2% e Parigi è invariata. Riduce il rialzo greggio (Wti +0,2% a 81,2 dollari al barile), sibrillante il gas (+5,44% a 28,5 euro al MWh), tiene l'oro (+0,05% a 2.159 dollari l'oncia) e resta debole l'acciaio (-0,86% a 3.474 dollari la tonnellata). Stabile il dollaro a 0,78 sterline, in rialzo invece l'euro a 1,09 dollari. Scende a 122,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ...