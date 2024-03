Borsa | Europa avanti piano | future contrastati | Milano +0 | 15%

(Di lunedì 18 marzo 2024) Avanzanole principali borse europee al traguardo di metà seduta, dopo la conferma del tasso d'inflazione nell'Eurozona. La migliore è Francoforte (+0,33%), seguita da Madrid (+0,27%), Londra (+0,2%),(+0,15%) e Parigi(+0,14%). Riducono il rialzo greggio (Wti +0,69% a 81,6 dollari al barile) e il gas (+4,81% a 28,32 euro al MWh), mentre gira in positivo l'oro (+0,06% a 2.159 dollari l'oncia) e resta debole l'acciaio (-0,86% a 3.474 dollari la tonnellata). Stabile il dollaro a 149,1 yen e 0,78 sterline, in rialzo l'euro a 1,08 dollari. Scende a 123,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,4 punti al 3,69% e quello tedesco in crescita di 1,2 punti al 2,45%. Staccano oggi la cedola Eni (-0,03% rettificato), Stm (-0,18% rettificato) e Total Energies (+0,22% rettificato). Tra i ...

apertura in lieve rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,14% a 8.175 punti e Londra lo 0,03% a 7.729 punti. Invariata Francoforte a 17.936 punti, poco mossa anche Madrid (+0,03% ... (quotidiano)

apertura in lieve rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,14% a 8.175 punti e Londra lo 0,03% a 7.729 punti. Invariata Francoforte a 17.936 punti, poco mossa anche Madrid (+0,03% ... (quotidiano)

MFE in rally sulla crescita della raccolta pubblicitaria in Italia e Spagna - (TeleBorsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per le azioni MFE - MediaForEurope (ex Mediaset, ora scambia in Borsa con MFE A e MFE B), dopo ... Spicca il volo MFE A, che si attesta a 2,28 euro ...finanza.repubblica

Eredità di Silvio Berlusconi: come è stato diviso il patrimonio tra i figli - La Repubblica ha provato a valutare le cifre che girano intorno a essa, partendo dalle tre partecipazioni importanti in società quotate in Borsa, che valgono 2,8 milioni di euro. Tra gli interessi ...money

Sylvie Goulard: “L’Europa può contrastare la Russia e la Cina sfruttando le proprie economie di scala. Ma non lo sta facendo” - Per quanto riguarda i casi aziendali posso farle tanti altri esempi. Quando Euronext, la rete delle Borse europee, ha acquisito Borsa italiana, il data center per tutta l”Europa è stato collocato a ...repubblica