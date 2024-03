Borsa | Asia chiude brillante | attesa per i tassi | Tokyo +2 | 67%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Chiusura in rialzo per le principali borse die Pacifico nell'avvio della settimana in cui le banche centrali di Giappone, Usa e Regno Unito decideranno suid'interesse. Meglio delle stime gli ordini di macchinari in Giappone, calati su base annua del 10,9% contro l'11,2% atteso in gennaio, mentre nella mattinata èl'inflazione nell'Eurozona in seconda lettura.ha guadagnato il 2,67%, Shanghai lo 0,99%, Taiwan l'1%, Seul lo 0,71% e Sidney lo 0,07%. Ancora aperte Hong Kong (+0,2%), Mumbai (+0,17%) e Singapore -0,01%). Positivi i future sull'Europa e sui listini Usa. A spingere la piazza diil rialzo del dollaro a 149,16 yen, in vista di un possibile rialzo deida -0,1% a zero da parte della BoJ mercoledì 19 marzo. In rialzo l'euro a 1,08 dollari, ...