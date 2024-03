Borrell | intesa sanzioni Hamas e coloni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 18 marzo 2024) 21.40 "E' stato trovato un solido compromesso" sulleade aiisraeliani autori delle violenze in Cisgiordania."Il lavoro tecnico continuerà nei prossimi giorni ma abbiamo un accordo politico". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue per la politica estera Borrel dopo la riunione dei ministri Esteri dei 27. "C'è una risposta sionista alla dichiarazione Ue:rafforzare e radicare gli insediamenti in tutte le parti della terra di Israele", la replica del ministro Bezalel,leader partito ultradestra