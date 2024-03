Borrell | Israele usa la fame a Gaza come arma di guerra

Ci vorrà ancora qualche mese, almeno fino all'autunno prossimo, perché Josep Borrell si tolga dai piedi. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri è di fatto il capo della diplomazia ... (liberoquotidiano)

"Gli appelli per limitare la difesa di Israele rafforzano solo Hamas". Lo ha denunciato il ministro degli esteri israeliano, Israel Katz, in risposta al responsabile della politica estera della Ue, ... (quotidiano)