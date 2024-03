Borrell accusa Israele di crimini di guerra | “Usa la fame come arma” Tajani | “Posizioni personali | non sono le nostre”

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Sì, laè usatadi, diciamolo”. L’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, Josepdidi. Le parole del vicepresidente della Commissione Ue spagnolo nonstate commentate né da Ursula von der Leyen né da altri rappresentanti del Berlaymont, ma irrompono nel dibattito internazionale sul conflitto a Gaza spostando il baricentro dell’Europa sul dossier e scatenando la reazione del ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz: “La smetta di attaccare”. E il capo della Farnesina, Antonio, prende le distanze: “Si esprime a titolo personale, non è la posizione dell’Italia”. Fino a quando da palazzo ...

Siria, a 9 anni in carcere per aver offeso il presidente - (ANSAmed) - BEIRUT, 18 MAR - Un bambino siriano di nove anni è da dieci giorni in carcere in Siria dopo esser stato fermato dalla polizia segreta siriana con l'accusa di vilipendio dell'immagine del ...ansa

