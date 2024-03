Bonus psicologo 2024 | oggi il click day | ma il sito Inps non funziona

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo– E’, 18 marzo, ilday per il, ma ilnon: la pagina per inoltrare la domanda risulta irraggiungibile. E così tutti i cittadini incollati al pc per ottenere il sussidio resteranno – almeno per il momento e non si sa bene fino a quando – resteranno a bocca asciutta. La pagina relativa alin aiuto ad adulti e ragazzi è introvabile da qualunque parte la si cerchi. L’unica pagina che si apre riferita alè quella relativa al 2022: in fondo c’è scritto che le nuove domande partono il 18 marzo, ovvero, ma poi non c’è nessun link a cui cliccare. Non è ...