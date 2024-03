(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) –al via da18 marzo. Perrlo ci sarà tempo fino al 31 maggio. La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio 'Contributo sessioni psicoterapia'. Ecco le modalità. – Attraverso il portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile sul sito

Dopo il lungo tira e molla sulle risorse andato in scena lo scorso anno, da lunedì 18 marzo fino al 31 maggio è possibile fare domanda per il bonus psicologo . Il contributo per sostenere le spese ... (ilfattoquotidiano)

Bonus psicologo 2024, da oggi domande al via: come si richiede - (Adnkronos) - Bonus psicologo, domande al via da oggi 18 marzo 2024. Per richiederlo ci sarà tempo fino al 31 maggio 2024. La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in ...msn

Al via le domande per il Bonus psicologo: fino a 1.500 euro l’anno per pagare le sedute. Ma i fondi non basteranno per tutti - Dopo il lungo tira e molla sulle risorse andato in scena lo scorso anno, da lunedì 18 marzo fino al 31 maggio è possibile fare domanda per il Bonus psicologo. Il contributo per sostenere le spese rela ...ilfattoquotidiano

Bonus psicologo 2024, domande da lunedì. Richieste, requisiti e importi, la guida completa - Bonus psicologo si parte: si apre lunedì mattina la finestra per richiedere il Bonus per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, varato con la manovra economica e i cui ...ilgazzettino