Bonus Psicologo 2024 | al via le domande

(Di lunedì 18 marzo 2024) Da oggi, lunedì 18 marzo, è possibile compilare leper richiedere ilrelativo al 2023, che può essere richiesto fino al 31 maggiosul sito dell’Inps. Cosa è il? Ilè un contributo a copertura delle sedute di psicoterapia sostenute nel corso del 2023, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro. Anche i minori, tramite i genitori, possono fare domanda per ottenere il beneficio, come si legge sul sito Inps. È pensato per tutti coloro che, soprattutto nel periodo della pandemia, hanno visto aumentare le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Può essere utilizzato per pagare le sessioni di psicoterapia, presso ...

(Adnkronos) – Bonus psicologo , domande al via da oggi 18 marzo 2024 . Per richiederlo ci sarà tempo fino al 31 maggio 2024 . La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente ... (webmagazine24)

Bonus psicologo rinnovato anche per quest’anno. E così dal 18 marzo 2024 è possibile presentare la richiesta per ottenerlo . Ma cos’è e come funziona questa misura? come si legge nel testo, si tratta ... (thesocialpost)

La misura del bonus psicologo è stata rinnovata anche per quest’anno: da oggi , 18 marzo, si potrà richiederlo tramite il sito dell’Inps. Il fondo per il bonus di quest’anno è stato alzato a 13 ... (news.robadadonne)

Bonus Psicologo 2024: domande fino al 31 maggio - La Provincia - Bonus Psicologo, domande al via da oggi 18 marzo 2024. Per richiederlo ci sarà tempo fino al 31 maggio 2024. La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in… Leggi ...informazione

Bonus Psicologo: oggi il click day , sito in tilt (update) - È il click day per il Bonus Psicologo: da oggi è possibile inviare le domande al portale INPS, ma la pagina risulta irraggiungibile.punto-informatico

Bonus Psicologo, domande al via oggi. Come fare domanda, importi e requisiti - Si apre oggi la finestra temporale per presentare la domanda per il Bonus Psicologo d 1.500 euro. Ecco chi può richiederlo e come fare. Al via le domande per il Bonus Psicologo a partire da oggi, 18 ...money