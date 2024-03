Bonus psicologo 2024 | al via le domande Come richiederlo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo– Via alleper ottenere il. Dal 18 marzo e fino al 31 maggioè possibile richiedere il contributo all'Inps. Il, che può arrivare ad un massimo di 1.500 euro, è destinato alle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche, soprattutto a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica, e che dunque hanno intrapreso nel corso del 2023 un percorso psicoterapeutico.nel 2022, anche stavolta, sarà l'Inps a raccogliere le, stilare le graduatorie ed erogare il. I requisiti Possono richiedere ili residenti in Italia con Isee in corso di validità e non superiore a 50mila euro. Il beneficio è riconosciuto una sola volta. ...

