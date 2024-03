Bonus Affitti 2024 | chi può ottenerlo e come richiederlo

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilrappresenta un’importante misura di sostegno per gli inquilini che affrontano il costo del canone di locazione. In questa analisi esamineremo i dettagli del, fornendo esempi concreti e considerazioni utili per la sua fruizione. Requisiti: Regolarità del contratto di locazione: Il contratto deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate. Ubicazione dell’immobile: L’immobile deve essere situato in territorio italiano. Reddito del beneficiario: Ilè rivolto a contribuenti con redditi soggetti a IRPEF. Importo della detrazione: L’ammontare della detrazione varia in base al reddito del beneficiario e al canone di locazione: Fascia di reddito Detrazione (percentuale) Detrazione massima (euro) Fino a 15.000 euro 20% 991,60 15.000 – 28.000 ...