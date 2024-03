Bonan | «Involuzione Inter? No! Altrimenti non avrebbe fatto quel primo tempo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024)ha parlato della partita disputata ieri dall’contro il Napoli. A detta sua, nessun campanello d’allarme per la squadra di Simone Inzaghi. NESSUN CONTRACCOLPO ? Alessandroa Sky Sport 24 sul pari dei nerazzurri col Napoli: «L’non è nel suo momento migliore, ma dico una cosa: se l’fosse in una fase involutiva nondisputato ilche ha disputato ieri, dove è stata nettamente superiore al Napoli. Il problema è che tu crei i presupposti per segnare e non segni e nella ripresa rischi di subire una piccola rimonta da una squadra con valori tecnici. Ma nessun contraccolpo comunque dell’. Mi sembra che la situazione sia sotto controllo».-News - Ultime notizie e ...