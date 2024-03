(Di lunedì 18 marzo 2024) Il cantante 62enne ha rivelato di essere reduce da un'operazione impegnativa Jon Bon"spera di tornare innée" dopo essersi ripreso da un intervento chirurgico. Lo fa sapere la rockstar americana che, in un'intervista a Mix 104.1 Boston, ha ammesso di non sapere "se ci sarà un". Lo riporta il

Bon Jovi fa sapere che non sa se tornerà immediatamente in tour per l’uscita dell’album “Forever” dopo l’intervento chirurgico alle corde vocali subito nel 2022.Continua a leggere (fanpage)

Bon Jovi operato alle corde vocali, la rockstar ai fan: «Non so se tornerò sul palco» - Jon Bon Jovi «spera di tornare in tournée» dopo essersi ripreso da un intervento chirurgico alle corde vocali. Lo fa sapere la rockstar americana che, in un'intervista a Mix 104.1 Boston, ha ammesso ...ilmattino

Bon Jovi operato alle corde vocali: "Non so se torno in tour" - Jon Bon Jovi "spera di tornare in tournée" dopo essersi ripreso da un intervento chirurgico alle corde vocali. Lo fa sapere la rockstar americana che, in un'intervista a Mix 104.1 Boston, ha ammesso ...adnkronos

Bon Jovi operato alle corde vocali: «Non so se ci sarà un nuovo tour» - Jon Bon Jovi «spera di tornare in tournée»dopo essersi ripreso da un intervento chirurgico alle corde vocali. Lo fa sapere la rockstar americana che, in un'intervista a Mix 104.1 Boston, ha ammesso di ...ilmattino