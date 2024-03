Bologna | rimosse le bici abbandonate alla stazione

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Operazione anti degradodi, questa mattina: sono stateleclette, gran parte rotte e non più funzionanti e portate via per essere rottamate. Più spazio nel parcheggio, quindi, per ledei pendolari che vengono utilizzate con regolarità. L’operazione è stata effettuata da Grandi Stazioni Rail, società proprietaria degli spazi vicino a Burger King. A inizio gennaio erano stati affissi i cartelli per avvisare i proprietari delleche sarebbe avvenuta, nelle settimane successive, un’operazione di pulizia dell’area. Due settimane fa lelasciate nell’area sono state messe da parte con un ulteriore invito al ritiro. Trascorso questo ...

