Bologna | ecco i convocati per le Nazionali La lista completa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 18 marzo 2024) Iper quanto riguarda leladei giocatori delimpegnati questa settimana Pausain arrivo per la Serie A, e in casasono state diramate le varie convocazioni.la. Oussama El Azzouzi (Marocco)Victor Kristiansen (Danimarca)Stefan Posch (Austria)Jhon Lucumì (Colombia)Michel Aebischer (Svizzera)Remo Freuler (Svizzera)Dan Ndoye (Svizzera)Lewis Ferguson (Scozia)Riccardo Calafiori (Italia Under 21)Giovanni Fabbian (Italia Under 21)Riccardo Orsolini (Italia)Lukasz Skorupski (Polonia)Maihajlo Ilic (Serbia Under 21)Santiago Castro (Argentina Under 23)Kacper Urbanski (Polonia Under 21)