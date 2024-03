Bollette ‘pazze’ a Rimini | stangata da 3mila euro per un’anziana disabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 –: i casi si moltiplicano. Sono ormai decine i riminesi che hanno deciso di bussare allo sportello di Federconsumatoridopo aver ricevuto unaa sorpresa. "In tutta Italia - come già segnalato da Federconsumatori - stanno arrivando ondate did’importo elevatissimo, sia per quanto riguarda l’energia elettrica, sia il gas. Molti i cittadini che chiedono il nostro aiuto per avere assistenza e verificare gli importi, in alcuni casi più che decuplicati, delle lorodi energia". La brutta sorpresa viaggia con il postino. In tanti, nell’aprire le buste che contengono le fatture, sono letteralmente sbiancati: conti salatissimi, da 1.500 a 2mila. Se non peggio. "E’ il caso di ...