Blitz israeliano nell’ospedale Al-Shifa di Gaza City

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 18 marzo 2024) Una operazione militare israeliana è scattata nella notte nel complesso ospedaliero di Al-, a; secondo Israele alti funzionari di Hamas “si trovavano nell’area e utilizzavano l’ospedale per pianificare e portare avanti attività terroristiche”. Durante l’incursione dell’IDF, hanno riferito in un comunicato l’esercito e lo Shin Bet, i servizi segreti israeliani, “dall’interno del complesso ospedaliero” è partita una sparatoria: le forze di sicurezza israeliane “hanno risposto al fuoco e hanno colpito i terroristi”, si legge nel comunicato. Una operazione militare israeliana è scattata nella notte nel complesso ospedaliero di Al-“L’IDF e lo Shin Bet stanno ora lavorando in modo mirato per sventare attività terroristiche e arrestare i terroristi nell’area ...