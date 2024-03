Blatte all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina | disinfestato lo spogliatoio degli infermieri

Casa Monaco, chiesti 8 anni di condanna per Fini - (ANSA) - ROMA, 18 MAR - La Procura di Roma ha chiesto 8 anni per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, imputato nel processo legato all'acquisto di un appartamento a Montecarlo. Chiesti 9 ...gazzettadiparma

Invasione di Blatte in spogliatoi,disagi all'ospedale di Latina - A partire da sabato pomeriggio e fino alle 7 di domenica mattina i locali spogliatoio dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina sono stati improvvisamente chiusi al personale per procedere ad una ...ansa

Fini, richiesta condanna scontata, io estraneo agli addebiti - (ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Era scontato che la pubblica accusa chiedesse per me la condanna. Continuo ad avere fiducia nella giustizia e ciò in ragione della mia completa estraneità rispetto a quanto ad ...gazzettadiparma