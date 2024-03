Blackview annuncia MEGA 1 | un tablet strepitoso con schermo a 120 Hz

Honiture G20 Pro: scende a 170€ il super robot che lava e aspira (4500Pa) con valutazione 4,7 su 5 in Amazon! - Attenzione a questo robot per le pulizie perché, a fronte di un nome non ancora conosciuto, è un prodotto ottimo. La nuova frontiera dei robot per le pulizie economici sta sconvolgendo il mercato e pe ...smarthome.hwupgrade

L'auto elettrica volante Alef si può adesso prenotare con soli 150 dollari - Il progetto Alef fa un ulteriore passo in avanti, e adesso è possibile prenotare i primi esemplari, anticipando una caparra tutto sommato modesta (ma poi il costo completo sarà di 300.000 dollari).auto.hwupgrade

QNAP festeggia il ventesimo compleanno e presenta tre novità - 05 MAR Lo smartphone rugged può essere anche mini: ecco Blackview N6000 e N6000 SE 05 MAR Facebook e Instagram down: problemi diffusi sulle piattaforme social di Meta [AGGIORNATA] 05 MAR Cerchia e ...edge9.hwupgrade