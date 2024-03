(Di lunedì 18 marzo 2024) Lo spagnolo vince in due set e conferma il titolo vinto un anno fa(USA) - Come un anno fa Carlosvince il "BNP Paribas Open" battendo inDaniil. Il primo Atp Masters 1000 della stagione disputato sul cemento dell'Tennis Garden si conclude dunque col

Bis Alcaraz a Indian Wells, battuto Medvedev in finale - Lo spagnolo vince in due set e conferma il titolo vinto un anno fa INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Come un anno fa Carlos Alcaraz vince il ...sport.tiscali

Alcaraz (dopo aver eliminato Sinner) batte Medvedev e fa il bis a Indian Wells. Berrettini ko in finale a Phoenix - Per il secondo anno consecutivo Carlos Alcaraz vince il Masters 1000 di Indian Wells battendo ancora una volta in finale il russo Daniil Medvedev: 7-6 6-1 questa volta, 6-3 6-2 dodici mesi fa. " Vince ...informazione

Challenger Phoenix: Nuno Borges concede il bis, Matteo Berrettini sconfitto in finale - Matteo Berrettini si è arreso in finale al portoghese Nuno Borges che ha vinto per il secondo anno di fila il torneo Atp Challenger 175 di Phoenix. Ma le notizie sono molto positive per Berrettini: fe ...msn