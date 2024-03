Bimbo in stato vegetativo per aver mangiato formaggio contaminato | La pediatra si rifiutò di visitarlo

Una pediatra di Trento rinviata a giudizio per non aver visitato un Bimbo : lesioni e rifiuto di atti d’ufficio. I fatti, scrive il Corriere del Trentino, risalgono al 2017, quando un bambino di 4 ... (quotidiano)

Mamma e tre bimbi morti nell’incendio a Bologna, il sindaco: “Sosterremo noi le spese per i funerali” - Il prossimo fine settimana dovrebbero tenersi i funerali della 31enne romena Stefania Alexandra Nistor e dei suoi tre bimbi, Giorgia ... Sanno di non essere soli e che saremo al loro fianco, ...fanpage

Il ritrovamento del Bimbo di 10 anni e le indagini per capire cosa è successo - Ritrovato sano e salvo il Bimbo di 10 anni scomparso: in corso però ulteriori accertamenti per capire come è arrivato a Palermo ...bigodino

Bimbo scomparso nel catanese: ritrovato il piccolo Mohamed - Ritrovato il piccolo Mohamed, Bimbo scomparso a nella provincia di Catania: si indaga su come si sia allontanato.catania.liveuniversity