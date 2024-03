Bimbo di 9 anni va allo zoo e uccide decine di conigli e porcellini d’India “Non ha mostrato emozioni”

(Di lunedì 18 marzo 2024) I fatti sono avvenuti lo scorso 11 marzo in uno zoo olandese. Pare che l'alunno di una scuola elementare locale fosse da solo quando ha compiuto il massacro. Il direttore della struttura: "Non haalcuna emozione dopo averlo fatto"

Colpo grosso della Sampdoria di Andrea Pirlo sul campo del Bari e obiettivo playoff in Serie B sempre più alla portata. La partita, però, è salita alla cronaca per un brutto episodio. Per la cronaca ... (calcioweb.eu)

A soli 8 anni ha composto il numero dell’emergenza e ha chiesto aiuto per mettere fine all’ennesima lite in famiglia, con il padre che minaccia va la moglie , che stava avendo un malore, dopo avere ... (gazzettadelsud)

Bimbo ferito da un petardo durante Bari-Sampdoria, denunciato un tifoso genovese di 33 anni - (ANSA) - GENOVA, 18 MAR - È stato individuato e denunciato iltifoso che due giorni fa ha lanciato un petardo ferendo un Bimbodi 8 anni nel corso della partita tra Bari e Sampdoria. Sitratta di un ...ilsecoloxix