(Di lunedì 18 marzo 2024) Il presidente Usa Joeha parlato per prima volta in oltre un mese con il primo ministro israeliano Benyaminper discutere gli ultimi sviluppi in Israele e, compresa la situazione ae gli sforzi per aumentare l'assistenza umanitaria nella Striscia. Lo rende noto la Casa Bianca.

Terminato il colloquio tra Biden e Netayahu, 45 minuti - (ANSA) - TEL AVIV, 18 MAR - Si è conclusa la conversazione tra il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benyamin Netanyahu che è durata 45 minuti. Lo hanno riferito i media. (ANSA).gazzettadiparma

Biden ha chiamato Netanyahu su Gaza, Rafah e aiuti - Il presidente Usa Joe Biden ha parlato per prima volta in oltre un mese con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu per discutere gli ultimi sviluppi in Israele e Gaza, compresa la situazione ...quotidiano

Trump, i soprannomi che ha dato ai suoi avversari politici (e non solo): da «Sleepy Joe» a «Rocket Man» - Donald Trump è al centro di mille polemiche per aver pronunciato queste parole: «Se perdo per gli Stati Uniti sarà un bagno di sangue». L'ex presidente Usa ...leggo