Biden a Netanyahu | l' operazione a Rafah sarebbe un errore

19.15 Il presidente Biden ha parlato con il primo ministro israeliano Netanyahu per discutere gli ultimi sviluppi in Israele e Gaza, compresa la situazione a Rafah e gli sforzi per aumentare ... (televideo.rai)

Gaza: Fratoianni (Avs), da gabbia a cimitero, Tajani sbaglia a criticare Borrell - Se così non fosse, non avrebbe bloccato da mesi tutti quegli aiuti ammassati a Rafah. Perché il governo Meloni - conclude Fratoianni - vuole continuare a coprire le azioni di Netanyahu". (Com) ...agenzianova