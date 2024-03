Bicocca | l’appalto senza pace | non ci pagano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Un organico di oltre 60 persone, 63 per l’esattezza, si trova a dover affrontare le gravi carenze generate da un comportamento non trasparente e per determinati aspetti anche irresponsabile". Non c’ènel travagliato cambio d’appalto per la gestione dei servizi di vigilanza e reception nelle sedi dell’Universitàdi Milano e negli studentati. Il passaggio del servizio da La Centrale Srl al subentrante Gruppo Romeo che poi ha subappaltato alla società SService con sede ad Afragola, in provincia di Napoli, ha lasciato uno strascico di problemi, segnalati da sindacalisti e dipendenti. L’Usb Lavoro privato ha scritto alla Prefettura di Milano, aprendo lo stato d’agitazione e chiedendo un incontro sulla vicenda che si sta trascinando da tempo. La SService, si legge nella lettera, "non ha ancora ...