Biathlon | risultati e classifica finale mass start maschile Canmore 2024 | Johannes Boe domina | Giacomel 4°

(Di lunedì 18 marzo 2024)Boeladi, Canada, ultima gara della Coppa del Mondodi2023/. Il norvegese stacca la concorrenza dal secondo giro e sfiora il 40° zero della carriera sbagliando all’ultimo tiro dell’ultimo poligono. 36:03.4 il tempo del 30enne di Stryn, che vince anche lagenerale, oltre a quella di specialità. Il primo degli “altri” è il connazionale Dale (+44.5). Completa il podio Jacquelin (+1:07.2), otto secondi davanti a Tommaso(+1:15.1). Qualche rimpianto per l’azzurro, che ha chiuso con un errore in più del francese e aveva un passo sugli sci più veloce del transalpino. Quinto posto per il fratello diBoe, Tarjei (+1:19.9). ...

La Norvegia trionfa nell' Individuale che ha aperto il fine settimana dellla Coppa del Mondo maschile di Biathlon a Oslo . Ma non è, come da prassi, Johannes Boe a trionfa re sui 19,5 km, bensì Sturla

La Coppa del Mondo di Biathlon è pronta a far tappa negli Stati Uniti d'America. La situazione non si verifica molto spesso, ma ha comunque una discreta tradizione diluita nel tempo.

Eric Perrot vince la sprint maschile (10km) di Soldier Hollow , Stati Uniti, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon maschile 2023/ 2024 . Il francese chiude in 22:19.8 e batte il connazionale

Vittozzi, la regina del Biathlon: vince in Canada e conquista la Coppa del Mondo - Regina del mondo nel Biathlon. A Canomre, in Canada, Lisa Vittozzi conquista la Coppa del Mondo generale, seconda italiana a riuscirci dopo Dorotea Wierer nel 2019 e nel 2020. E' bastato un 21° posto

