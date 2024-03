Biathlon | Coppa del Mondo maschile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata

L’epilogo è ancora di Johannes Bø. Giacomel è 4/o a Canmore e fa sua la Coppa Under25. Hofer 10/o, Bionaz 11/o - Cala così il sipario sulla stagione del Biathlon: poche ore dopo il trionfo di Lisa Vittozzi, sul gradino più alto del podio sale Johannes Bø che firma la quinta Coppa del Mondo generale con un ...fisi

Vittozzi vince la Coppa del Mondo: “Orgogliosa di me, sono scoppiata in lacrime” - Canmore, 17 marzo 2024 – Arriva alla posizione ventuno della mass start femminile, dell’ultima tappa del circuito iridato, Lisa Vittozzi, ma porta a casa la Coppa del Mondo Generale di Biathlon. E ...ilfaroonline

Biathlon: Vittozzi "orgogliosa di me stessa, ho pianto di gioia" - Così Lisa Vittozzi dopo la conquista della Coppa del mondo di Biathlon. "Ho vissuto davvero sulle montagne russe del Biathlon in questi anni, ma ed ora sono in vetta al mondo. Sono orgogliosa di me ...ansa