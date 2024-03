Biathlon | Coppa del Mondo maschile 2023 2024 | classifica generale finale dopo mass start Canmore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Johannes Boe domina ladi, Canada, ultima gara delladeldi. Il norvegese stacca la concorrenza dal secondo giro e sfiora il 40° zero della carriera sbagliando all’ultimo tiro dell’ultimo poligono. 36:03.4 il tempo del 30enne di Stryn, che vince anche la, oltre a quella di specialità. Il primo degli “altri” è il connazionale Dale (+44.5). Completa il podio Jacquelin (+1:07.2), otto secondi davanti a Tommaso Giacomel (+1:15.1). Qualche rimpianto per l’azzurro, che ha chiuso con un errore in più del francese e aveva un passo sugli sci più veloce del transalpino. Quinto posto per il fratello di Johannes Boe, Tarjei (+1:19.9). ...