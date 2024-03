Biagio Antonacci | “Non ho mai detto ti amo a mio padre | lui era sempre con me”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di lunedì 18 marzo 2024)ha parlato della morte delPaolo, scomparso nel 2014 all’età di 79 anni. Ospite al podcast Basement di Gianluca Gazzoli, il cantautore ha svelato di avere alcuni rimpianti: “Io non ho mai‘ti voglio bene’ o ‘ti amo’ a mioe quando potevo dirglielo mentre era sul letto di morte, non l’ho fatto”, ha spiegato. “Lui è morto nel 2014 e io, dopo tre giorni, avevo il concerto allo stadio di Bari e dopo sei giorni, avrei fatto San Siro. Io ho fatto il funerale e sono partito. Pensa che potenza ti dà l’assenza della persona che ami perché lì, mentre suonavo, c’erano le lacrime ma c’era anche la potenza, la vera potenza, la trasmissione di qualcosa che lui mi ha dato in quel momento, no?”, ha poi continuato, spiegando come il ...