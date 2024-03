Bergonzi | «Angolo? L’assistente era lì Acerbi | indaga la Procura»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’ex arbitro e oggi opinionista alla Rai, negli studi di Rai Sport ha commentato il lavoro svolto dalla terna arbitrale a San Siro dopo il pareggio tra Inter e Napoli al Meazza. ATTENZIONE – Mauro, ex arbitro di Serie A e oggi opinionista, nel corso della puntata de La Domenica Sportiva, ha commentato le scelte fatte dall’arbitro nel match tra Inter e Napoli. Queste le sue parole: «Gara molto tranquilla e corretta fino a quando il Napoli non ha pareggiato, poi gli animi si sono accesi. Caos sul calcio d’dove poi è arrivato il gol di Juan Jesus, palla difficile ma rivedendo le immagini è complicato capire chi ha toccato per ultimo. A questo punto bene accettare la decisione delche era lì. L’Inter chiede un rigore per un contatto su Thuram, l’arbitro ben posizionato fa continuare il gioco. Scelta giusta, ...