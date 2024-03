Bentornato Matteo | perché il rientro di Berrettini lascia tante speranze ma ora la fretta sarebbe un errore

(Di lunedì 18 marzo 2024) Si ferma in finale il ritorno dinel Challenger di Phoenix dopo l’infortunio patito agli Us Open 2023. Il romano, in Arizona con una wild card, cede nell’ultimo atto contro il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-5 7-6. Un risultato che non toglie niente al torneo dell’azzurro, andato ben al di là delle più rosee aspettative della vigilia. Unesemplare che rappresenta il primo passo di una risalita che vede il romano scalare 12 posizioni nel ranking, attestandosi ora al numero 142 del mondo. Quello diin Arizona è stato unatteso, desiderato, sofferto, cheper il futuro. Il risultato ottenuto in Arizona è un surplus, qualcosa di imprevisto che accresce ...

Nuno Borges trionfa a Phoenix, Berrettini torna in campo - Questo ritorno rappresenta una vittoria morale per Berrettini, che ha dovuto affrontare mesi difficili a causa degli infortuni. La sua presenza in campo a Phoenix è un segnale positivo per il futuro.informazione

Carrarese-Juve Ng, dubbio sulla fascia per Calabro: le probabili formazioni - Match importante in chiave play off quest'oggi al Dei Marmi. Ad affrontarsi Carrarese e Juventus Next Gen, squadre che distano di 15 lunghezze in classifica (davanti i marmiferi a quota 57, ...tuttoc

Il Messaggero - Pescara, a Rimini altra batosta - Ennesima sconfitta per il Pescara arrivata nella giornata di ieri contro il Rimini, l'edizione odierna de Il Messaggero fa il punto sulla gara. "Il mal di trasferta è sempre più grave per il Pescara.tuttoc