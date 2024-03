Bellusci | esultanza stonata Ma l’Ascoli è ancora vivo

(Di lunedì 18 marzo 2024)e se la giocherà fino alla fine. Contro il Lecco serviva vincere e così è stato, seppur con qualche patema d’animo soprattuto dopo il vantaggio ospite. Tutto bene quel che finisce bene, anzi no. Perché quell’se la sarebbe potuta risparmiare. Il gesto rivolto al pubblico ("parlate, parlate") dopo il suo bellissimo gol, stona con il pomeriggio di festa. Soprattutto guardando la classifica delin zona retrocessione con in vista lo scontro diretto salvezza contro lo Spezia. Certe ’esultanze’ sarebbero da evitare, soprattutto in un periodo delicato come questo. Ma tant’è. In compenso, il Picchio si rialza e Carrera inizia nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina bianconera. Era scontato, forse no, perché ...

