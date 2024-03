Belluno | prete lascia parrocchia per stress da lavoro | i fedeli non lo trovano a messa

(Di lunedì 18 marzo 2024) Don Andrea Piccolin, 53 anni, parroco di due chiese nel bellunese, quelle di Falcade e Caviola, ha concordato con il vescovo monsignor Renato Marangoni un periodo sabbatico lontano dagli impegni pastorali. La notizia è stata data alle due comunità cristiane ieri dal sacerdote don Davide Fiocco, direttore del Centro Papa Luciani di Santa Giustin, che durante ladomenicale ha aggiunto: “Rispettiamo questa volontà con delicatezza e sensibilità. Preghiamo per lui e speriamo in una sua rapida ripresa”.

