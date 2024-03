Belen e Corona | lite furiosa nel ristorante a Milano | “Mi fai saltare i contratti”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024)Rodriguez e Fabriziosi sono rivisti a. Nonostante abbiano mantenuto un buon rapporto dopo la rottura del 2012 questa volta il faccia a faccia tra i due ex fidanzati non è andato nel migliore dei modi, anzi. Tra la soubrette argentina e l’ex re dei paparazzi c’è stato infatti uno scontro di fuoco, al quale ha assistito anche Veronica Cozzani, la madre di. LatraRodriguez e Fabrizioal“Qualche giorno faRodriguez ha pranzato con sua mamma Veronica e una cara amica in un albergo al centro di. Poco dopo è apparso a sorpresa Fabrizio, la showgirl argentina ha ottimi rapporti con l’ex fidanzato ma non avrebbe gradito la sua ...