Belen e Corona | lite e urla al ristorante | paura per la Rodriguez

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 18 marzo 2024) Fortetra Fabrizio. Gli ex fidanzati sono al centro di un gossip per contrasti avvenuti in un lussuosodi un hotel a Milano. Secondo quanto riportato da fonti vicine e da Dagospia, l'ex re dei paparazzi avrebbe raggiunto l'ex moglie di Stefano De Martino mentre c'erano dei paparazzi presenti all'esterno della struttura, causando così l'irritazione della modella argentina. La situazione sembra essere degenerata quando, visibilmente infastidita dall'intrusione di Fabrizio, avrebbeto contro di lui. Tuttavia, la tensione sarebbe stata presto risolta, con i due che si sarebbero chiariti poco dopo l'accaduto. La presenza dell'ex volto di Tu Si Que Vales all'hotel non era casuale: si trovava a pranzo ...